Мужчина пригрозил взорвать гранату в здании правительства Украины

Неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины.

В полиции Киева РИА «Новости» подтвердили, что получили информацию о том, что неизвестный угрожает взорвать гранату в правительстве Украины. На место выехала группа полицейских.

Очевидцы сняли мужчину с гранатой на видео. Он ругается, отговаривает людей заходить в здание и заявляет, что «живым отсюда не уйдет». Информации о том, что ему нужно, пока нет.

Как сообщил сайт «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, напавший на здание правительства человек был сапером в батальоне «Айдар» и получил контузию. Собеседник отметил, что у правоохранителей нет оснований думать, что граната у него настоящая. Силовики оцепили подходы к зданию.