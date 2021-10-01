facebook_pixel
    01 октября 2021, 00:20

    Мужчина попытался совершить суицид в здании офиса Зеленского

    Валерия Шафирко

    Неизвестный мужчина предпринял попытку совершить суицид в офисе украинского президента Владимира Зеленского в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба муниципальной охраны.

    «В здании офиса президента неизвестный мужчина <…> пытался (совершить суицид — прим. ред.)», — говорится в сообщении муниципальной охраны в Facebook, которое привело РИА «Новости».

    Там также указано, что помешали мужчине полицейские. Сейчас он общается со следователями, добавила пресс-служба.

    Муниципальная охрана входит в департамент муниципальной безопасности мэрии Киева. Она занимается обеспечением охраны коммунального имущества столицы и охраняет общественный порядок.