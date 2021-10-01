Мужчина попытался совершить суицид в здании офиса Зеленского

Неизвестный мужчина предпринял попытку совершить суицид в офисе украинского президента Владимира Зеленского в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба муниципальной охраны.

«В здании офиса президента неизвестный мужчина <…> пытался (совершить суицид — прим. ред.)», — говорится в сообщении муниципальной охраны в Facebook, которое привело РИА «Новости».

Там также указано, что помешали мужчине полицейские. Сейчас он общается со следователями, добавила пресс-служба.

Муниципальная охрана входит в департамент муниципальной безопасности мэрии Киева. Она занимается обеспечением охраны коммунального имущества столицы и охраняет общественный порядок.