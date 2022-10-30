Мужчина попытался поджечь миграционный центр в Великобритании и покончил с собой | 360°

Мир 30 октября 2022, 16:14 Мужчина попытался поджечь миграционный центр в Великобритании и покончил с собой Reuters: мужчина попытался поджечь миграционный центр в Дувре и покончил с собой

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Миграционный центр в Дувре попытался поджечь неизвестный мужчина, сообщило агентство Reuters. По данным издания, злоумышленник кинул несколько бутылок с зажигательной смесью в здание, а потом покончил с собой.

Все обстоятельства ЧП уточняются. Reuters не привело пока никаких подробностей случившегося.

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По информации Daily Mail, на место происшествия прибыли экстренные службы, когда в здании вспыхнул пожар. Очевидцы заявили, что метнувший бутылки с зажигательной смесью человек подъехал к зданию на автомобиле. По словам свидетелей, он был белым. Одна из бутылок у незнакомца не взорвалась.

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В сентябре злоумышленник совершил нападение на посольство России в Оттаве, бросив на территорию здания бутылку с зажигательной смесью. МИД РФ выразил протест послу Канады в Москве Элисон Ле Клэр. В ведомстве отметили, что канадские полицейские не пытались помешать преступнику и не задержали его.