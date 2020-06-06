Мужчина попал в психушку за угрозы взорвать мост в Киеве

«Вчера состоялось экстренное судебное заседание по изменению меры пресечения, где было принято решение изменить меру пресечения с содержания под стражей на помещение в учреждение для оказания психиатрической помощи», — заявила она.

В СИЗО подозреваемого осмотрел фельдшер и «обнаружил склонность к суициду». После этого в изолятор вызвали бригаду медиков скорой помощи. Врачи выдали заключение, согласно которому мужчине лучше находиться под наблюдением специалистов для его же собственной безопасности.

Подозреваемого поместили в специализированную психиатрическую больницу в Глевахе Киевской области. Там он пробудет до 29 июля. На ближайшее время назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Мужчина сообщил о «минировании» метромоста в Киеве 1 июня. Правоохранители провели спецоперацию и задержали подозреваемого, у которого был муляж. Возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение о минировании». Позже суд отправил Ткаленко под арест с правом выхода под залог.