    06 июня 2020, 14:33

    Мужчина попал в психушку за угрозы взорвать мост в Киеве

    Алена Макаренко

    Суд Украины изменил меру пресечения Виталию Ткаленко и поместил его в психиатрическую клинику для оказания помощи. Мужчина ранее угрожал взорвать метромост в Киеве. Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, сообщило издание «Украинская правда».

    «Вчера состоялось экстренное судебное заседание по изменению меры пресечения, где было принято решение изменить меру пресечения с содержания под стражей на помещение в учреждение для оказания психиатрической помощи», — заявила она.

    В СИЗО подозреваемого осмотрел фельдшер и «обнаружил склонность к суициду». После этого в изолятор вызвали бригаду медиков скорой помощи. Врачи выдали заключение, согласно которому мужчине лучше находиться под наблюдением специалистов для его же собственной безопасности.

    Подозреваемого поместили в специализированную психиатрическую больницу в Глевахе Киевской области. Там он пробудет до 29 июля. На ближайшее время назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

    Мужчина сообщил о «минировании» метромоста в Киеве 1 июня. Правоохранители провели спецоперацию и задержали подозреваемого, у которого был муляж. Возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение о минировании». Позже суд отправил Ткаленко под арест с правом выхода под залог.