Мужчина пообещал взорвать мост Метро в Киеве. Он хочет срочной встречи с Аваковым

В Киеве часть красной ветки метро перекрыли из-за угрозы взрыва. Человек с газовым баллоном требует срочной встречи с главой МВД Арсеном Аваковым.

«На мосту находится человек с газовым баллоном и угрожает взорвать мост, если ему не смогут организовать срочную встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым», — передает «Бабель» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание пишет, что сигнал о минировании моста Метро поступил к правоохранителям около 14:00. На месте происшествия сейчас патрули, взрывотехники и другие службы. Сейчас идут переговоры с минером.

По словам полицейских, тот, кто позвонил и сообщил о минировании, оскорблял оператора и нецензурно ругался. Известно, что с этого номера и раньше поступали подобные звонки. Хозяин номера утверждает, что его телефон украли несколько месяцев назад.

Агентство УНН ведет прямую трансляцию с места происшествия. На кадрах видно, что мост перекрыт красной лентой. Туда не пускают пешеходов. На Набережном шоссе образовалась небольшая пробка.

В киевском метро подтвердили ограничения, но написали, что они вызваны «техническими причинами».