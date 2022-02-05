Мужчина получил 78 положительных результатов теста на ковид. Он сидит на карантине 14 месяцев
Житель Стамбула Каясан получил 78 положительных результатов теста на ковид
Житель Стамбула Музаффер Каясан 78 раз подряд получил положительный результат теста на коронавирус. Из-за этого мужчине приходится сидеть на карантине уже 14 месяцев.
Турок заразился коронавирусом осенью 2020 года. Каясан страдает от лейкемии и живет в стамбульском районе Сарыер.
«Каясана, которого лечили в больнице, выписали, но его тест так и не показал отрицательный результат. Мужчине 56 лет. Он сдал 78 тестов в течение 14 месяцев и каждый раз получал положительный результат», — сообщил телеканал A Haber.
Житель Стамбула все это время не может увидеться с внуками. Ему приходится соблюдать режим самоизоляции, так как он не может выйти из карантина. Мужчина намерен обратиться за помощью к властям страны.
«Когда мы спрашиваем наших ученых и врачей, они говорят, что моя иммунная система слаба, потому что у меня лейкемия, они поддерживают мою жизнь в течение 14 месяцев с помощью лекарств, которые они прописывают», — поделился Каясан.
Он добавил, что ситуация с карантином стала очень сложной для него самого и членов его семьи.