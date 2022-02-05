Мужчина получил 78 положительных результатов теста на ковид. Он сидит на карантине 14 месяцев

Житель Стамбула Музаффер Каясан 78 раз подряд получил положительный результат теста на коронавирус. Из-за этого мужчине приходится сидеть на карантине уже 14 месяцев.

Турок заразился коронавирусом осенью 2020 года. Каясан страдает от лейкемии и живет в стамбульском районе Сарыер.

«Каясана, которого лечили в больнице, выписали, но его тест так и не показал отрицательный результат. Мужчине 56 лет. Он сдал 78 тестов в течение 14 месяцев и каждый раз получал положительный результат», — сообщил телеканал A Haber.

Житель Стамбула все это время не может увидеться с внуками. Ему приходится соблюдать режим самоизоляции, так как он не может выйти из карантина. Мужчина намерен обратиться за помощью к властям страны.

«Когда мы спрашиваем наших ученых и врачей, они говорят, что моя иммунная система слаба, потому что у меня лейкемия, они поддерживают мою жизнь в течение 14 месяцев с помощью лекарств, которые они прописывают», — поделился Каясан.

Он добавил, что ситуация с карантином стала очень сложной для него самого и членов его семьи.