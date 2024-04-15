Мир 15 апреля 2024, 01:02 Мужчина полгода прожил с электрическим кабелем в уретре DM: мужчина полгода прожил с электрическим кабелем и иглой в уретре Freepik

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Индонезийские врачи удалили из уретры пациента инструмент для извлечения сим-карты, электрический кабель и канцелярскую резинку. Как выяснилось, 48-летний мужчина ввел все эти предметы самостоятельно и жил с ними полгода. Об этом написало издание Daily Mail.

По данным издания, мужчина обратился к врачам из-за болей и проблем с мочеиспусканием. Анализы показали инфекцию мочевыводящих путей и почечную недостаточность. Но позже выяснилось, что к недомоганию привели посторонние предметы в уретре: 10-сантиметровый электрический кабель и восьмисантиметровая игла, перевязанная резинкой.

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После удаления инородных тел самочувствие индонезийца улучшилось — через неделю наладилось мочеиспускание, а через полтора месяца функция почек оказалась нормальной.

Зато психиатры диагностировали у пациента расстройство адаптации и прописали лекарства, которые уменьшают симптомы психических заболеваний.

Ранее 14-летний подросток в Новороссийске засунул в уретру 40 магнитов и попал в больницу.