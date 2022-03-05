Мужчина погиб от удара током от зарядного устройства
Житель Аргентины погиб от удара током от зарядного устройства телефона. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на New Your Post.
Молодой человек ужинал с родителями и отошел из-за стола, чтобы поставить телефон на зарядку. Вскоре его родители услышали шум из комнаты. Прибежав в комнату, отец обнаружил сына без сознания. Молодого человека привезли в больницу, однако спасти его не удалось. Врачи диагностировали ожоги шеи, правой ноги, запястий и внутренних органов.