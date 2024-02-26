Мир 26 февраля 2024, 09:43 Мужчина подслушал разговор жены и стал миллионером BI: житель Техаса подслушал рабочие звонки жены и заработал 1,76 млн долларов Michael Nagle / Global Look Press

Читать 360tv в

Житель штата Техас Тайлер Лаудон заработал 1,76 миллиона долларов на бирже, подслушав рабочие звонки супруги. Об этом сообщило издание Business Insider.

«На допросе Лаудон признался в приобретении тысяч акций компании TravelCenters of America нездолго до ее слияния с нефтегазовым концерном ВP», — сообщил прокурор Южного округа Техаса Аламдар Хамдани.

Реклама

По информации журналистов, супруга Лаудона трудилась в ВР на посту менеджера по слияниям и поглощениям. Семейная пара работала из дома и могла слышать рабочие звонки друг друга.

Узнав о предстоящей сделке, Лаудон выкупил 45 тысяч акций TravelCenters of America и выставил их на продажу сразу после заявления о поглощении, благодаря чему заработал 1,76 миллиона долларов.

Руководство ВР провело внутреннее расследование, после чего муж признался в содеянном жене. Женщину уволили из компании, семейная пара распалась.

Ранее благодаря акции на заправке миллионером стал житель Коломны.