Мужчина подорвался на взрывоопасном предмете в ЛНР

В самопровозглашенной Луганской народной республике мужчина подорвался на взрывоопасном предмете. Он остался жив, и был госпитализирован.

«В Славяносербском районе, поселке Лозовской в результате подрыва на взрывоопасном предмете пострадал мужчина 1973 года рождения», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе МЧС ЛНР.

В ведомстве уточнили, что мужчина получил множественные осколочные травмы. В тяжелом состоянии его доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Детали произошедшего уточняются.

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Луганская Народная Республика возникла на территории Луганской области Украины 27 апреля 2014 года. Часть местных жителей выступали против нового украинского руководства, которое появилось после Евромайдана.

В мае того же года был проведен референдум о самоопределении Луганской Народной Республики. В итоге 96,5% проголосовавших поддержали независимость региона и создание ЛНР. Таким же путем пошли в самопровозглашенной Донецкой республике. С тех пор на территории ЛНР и ДНР идут военные действия между жителями непризнанных республик и украинскими военнослужащими.