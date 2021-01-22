facebook_pixel
    22 января 2021, 08:43

    Мужчина отвез детей на 500 км за шаурмой и попал в ДТП на обратном пути

    Андрей Иванов

    Житель города Эксетер в графстве Девоншир решил нарушить ковидные ограничения, посадил в машину дочерей и отправился в соседний город за шаурмой. У него не было прав, фастфуд они нашли в пятистах километрах от дома, а на обратном пути попали в ДТП. Об этом сообщила газета Daily Mail.
    Мужчина отвез детей на 500 км за шаурмой и попал в ДТП на обратном пути

    Авария произошла недалеко от Бристоля. Полицейские быстро приехали на место ДТП и выяснили, что мужчина сел за руль без прав.

    В правоохранительных органах рассказали, что этому британцу ранее выписали много штрафов за нарушение ковидных ограничений, которые ввели в Англии 5 января. Общую сумму в полиции называть не стали.

    С 5 января Англия живет в режиме национального локдауна, который объявил премьер-министр страны Борис Джонсон из-за нового штамма коронавируса. Все школы и вузы перешли на удаленку до середины февраля. Людям нельзя выходить из дома без особого повода. Можно только на работу, в магазин или на занятия спортом. Покидать свое жилище можно только один раз за день.

    В регионе закрыли непродовольственные магазины, тренажерные залы и гостиницы.