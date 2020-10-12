Мужчина открыл стрельбу у здания правительства в Загребе

Мужчина начал стрельбу утром 12 октября на центральной площади Загреба, где располагаются правительство, парламент и Конституционный суд Хорватии. Там он ранил полицейского, после чего сбежал с места преступления. Позднее нападавшего нашли мертвым в одном из районов Загреба. По информации местной полиции, он покончил с собой. Мотивы его поступка пока выясняют.

Раненого полицейского оперативно прооперировали. В него выстрелили трижды: один раз в руку и три — в туловище. Сейчас пострадавший находится в стабильном состоянии.

Появилось видео с места происшествия. Его опубликовал местный канал N1. На кадрах раненый полицейский лежит на асфальте, ему оказывают первую помощь медики.

Раненный при исполнении полицейский работает в охране здания правительства Хорватии.