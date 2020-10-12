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    12 октября 2020, 11:25

    Мужчина открыл стрельбу у здания правительства в Загребе

    Ксения Басырова

    Злоумышленник открыл стрельбу у здания правительства в Загребе. Он ранил полицейского и покончил с собой, сообщает издание Croatia Week.

    Мужчина начал стрельбу утром 12 октября на центральной площади Загреба, где располагаются правительство, парламент и Конституционный суд Хорватии. Там он ранил полицейского, после чего сбежал с места преступления. Позднее нападавшего нашли мертвым в одном из районов Загреба. По информации местной полиции, он покончил с собой. Мотивы его поступка пока выясняют.

    Раненого полицейского оперативно прооперировали. В него выстрелили трижды: один раз в руку и три — в туловище. Сейчас пострадавший находится в стабильном состоянии.

    Появилось видео с места происшествия. Его опубликовал местный канал N1. На кадрах раненый полицейский лежит на асфальте, ему оказывают первую помощь медики.

    Раненный при исполнении полицейский работает в охране здания правительства Хорватии.