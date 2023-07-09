Мир 09 июля 2023, 09:24 Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Нью-Йорке NYT: мужчина в Нью-Йорке начал стрельбу по прохожим, один человек погиб и трое ранены Unsplash

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Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате стрельбы в Нью-Йорке. Об этом сообщило издание The New York Times.

По предварительной информации, 21-летний мужчина на скутере без номерных знаков начал стрелять в прохожих в Бруклине и Квинсе. На место прибыли полицейские, которые задержали злоумышленника.

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«К сожалению, один человек погиб. Мы задержали стрелка, его мотивы пока неизвестны. Предполагаем, что он действовал без определенного плана и стрелял беспорядочно», — рассказал на пресс-конференции заместитель комиссара городской полиции Эдвард Кабан.

Он уточнил, что погибшим оказался 87-летний житель Квинса.

Ранее стрельба произошла в кампусе университета Содружества Вирджинии в городе Ричмонд. Неизвестный начал стрелять в студентов около театра «Альтрия», ранения получили пять человек.