Мужчина очнулся в морге во время бальзамирования

По их данным, Киген потерял сознание и его родственники доставили его в больницу. Они рассказали, что в больнице констатировали смерть.

По словам сотрудника больницы, родственники мужчины сами признали его мертвым. В медицинском учреждении говорили, что нужно больше времени, чтобы выяснить, что с ним. Но семья Кигена решила отвезти его в морг самостоятельно.

Сотрудники морга рассказали, что заметили, как «труп» двигается, во время подготовки к бальзамированию. В результате его переложили в обычную палату и уже скоро выпишут домой.

Сам Киген поделился, что шокирован тем, что побывал в морге.

Ранее житель украинского города Никополь в Днепропетровской области лишился ног из-за укуса паука. Все случилось, когда мужчина на даче подрезал виноград. После этого у него начались осложнения. Мужчину доставили в больницу, где он попал в реанимационное отделение. Медики приняли решение ампутировать ему обе ноги.