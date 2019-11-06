Мужчина нашел «ледяные яйца» на берегу Балтийского моря

Ристо Маттила прогуливался с женой по пляжу Хайлуото в Ботническом заливе Балтийского моря и увидел, что берег усыпали «яйца» изо льда. Мужчина решил запечатлеть удивительную находку и опубликовать снимок в Instаgrаm. По информации издания, «ледяные яйца» можно найти на берегах Балтийского моря лишь при определенных погодных условиях.

Ристо рассказал, что живет у моря уже 25 лет, но еще ни разу не встречал такое.

«Мы с женой стояли и восхищались замечательным природным явлением. С собой у меня была камера, и я решил запечатлеть это необычное зрелище для потомков», — заметил Ристо Маттила.

По мнению специалистов, для образования «ледяных яиц» должны быть близкая к замерзанию температура воздуха и воды, определенная скорость ветра и периодичность приливов и отливов.

Некоторые пользователи в комментариях восхитились природной красотой, а кого-то наоборот напугало такое явление.