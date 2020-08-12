Мужчина нарушил режим самоизоляции из-за слишком громкого секса соседей

Уточняется, что инцидент произошел в Мельбурне. Патрульные заметили сидящего в авто мужчину и подошли к нему. Правоохранители выяснили, что его дом находится в пяти километрах от места стоянки, пишет РИА ФАН.

Нарушитель объяснил, что его сосед слишком громко занимался сексом. Он не придумал ничего лучше, чем уехать из дома, так как пара вторгалась в его личное пространство. Представители правопорядка выписали мужчине штраф и посоветовали в следующий раз держаться поближе к своему жилищу.

В настоящий момент в Австралии жители города могут покидать дома один раз в день на два часа и только для занятий спортом. Эти меры были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Кроме этого, горожанам разрешают выходить в магазин за продуктами. Уточняется, что человек не должен уходить от дома дальше, чем на пять километров. Покидать дом с восьми вечера по пяти утра строго запрещено.