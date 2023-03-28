Мир 28 марта 2023, 16:52 Мужчина напал с ножом на мусульманский религиозный центр в Лиссабоне CNN: в Лиссабоне погибли два человека при нападении мужчины с ножом Unsplash

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Вооруженный ножом мужчина напал на мусульманский религиозный центр в португальской столице — Лиссабоне. Об этом сообщил телеканал CNN Portugal.

По предварительной информации, в Исмаилитском центре погибли два человека. Подозреваемого в нападении задержали сотрудники полиции.

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«Два человека погибли в результате нападения вооруженного ножом человека в Исмаилитском центре в Лиссабоне», — уточнил телеканал.

Предполагаемый преступник — гражданин Афганистана. При задержании он получил огнестрельное ранение в ногу. Мужчину госпитализировали. О мотивах нападавшего телеканал не сообщил.

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