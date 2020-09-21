Мужчина напал на прохожих в Китае, есть раненые

ЧП произошло 21 сентября, в 07:35 по местному времени (02:35 по московскому), в районе Паньюй. У нападавшего был нож. Пострадали один детсадовец, четыре ученика начальной школы, один взрослый и сам преступник.

Всех госпитализировали. Двое детей тяжело ранены, еще у троих врачи зафиксировали легкие ранения. Мужчину задержала полиция. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося.