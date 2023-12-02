Мир 02 декабря 2023, 14:08 Мужчина напал на двух польских полицейских во время задержания Gazeta.pl: мужчина в Польше выстрелил двоим офицерам в голову и скрылся IMAGO/Blaulicht-News.de/globallookpress

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Двое полицейских из Вроцлава получили серьезные ранения 1 декабря, когда доставляли 44-летнего мужчину в следственный изолятор. Об этом сообщило польское издание Gazeta.pl.

По неофициальным данным, мужчина выстрелил офицерам в голову из собственного пистолета. Бывший сотрудник Центрального бюро расследований и агентства внутренней безопасности Мацей Карчиньский сказал в интервью газете, что полицейские могли растеряться из-за отсутствия опыта.

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«Если бы правила соблюдались, этот человек, наверное, не стал бы стрелять в полицейских. При производстве задержания следует позаботиться не только о безопасности задержанного, но и сотрудников правоохранительных органов. Полиция допустила ошибку, все указывает на то, что правила были нарушены», — заявил он.

Мужчина разыскивался на основании ордера на арест. Если бы это действительно было так, полиция должна была предположить, что у него мог быть нож или пистолет, написали журналисты. По неофициальным данным, злоумышленника ранее приговорили к шести месяцам лишения свободы за мошенничество. Мацей Карчинский подчеркнул, что его нужно было обыскать перед задержанием.

Польское издание Onet.pl сообщало, что мужчина был в машине с сотрудниками правоохранительных органов. На улице Судецкой, примерно в нескольких сотнях метров от полицейского участка, он достал пистолет и выстелил офицерам в голову, которые сидели впереди.

Ранее неизвестный с ножом напал на школу в Польше. Пострадали минимум два человека — мужчина и женщина.