Мужчина напал на детский сад в Китае. Скончались три человека

В китайском округе Аньфу неизвестный мужчина ворвался в детский сад с ножом и убил трех человек. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.

«Вооруженный злоумышленник в бейсболке и маске ворвался в частный детский сад округа Аньфу и напал на людей, в результате чего три человека погибли и шесть получили ранения», — говорится в сообщении китайских властей.

В данный момент на месте происшествия работают правоохранители и скорая помощь. Спасатели эвакуируют детей из помещения. Есть ли среди погибших воспитанники детсада, не уточняется.