Мужчина на заправке в Пенсильвании не прикрыл рот и покашлял. Началась стрельба

Люди взялись за оружие из-за нервной обстановки на фоне пандемии. На одной из заправок в Пенсильвании мужчина не прикрыл рот и покашлял. Ему сделали замечание — в ответ он открыл огонь.

Как пишет издание The Hill со ссылкой на местную полицию, конфликт произошел на заправке в Джонстауне (штат Пенсильвания). Подозреваемый Гильермо Альварес 28 марта открыл стрельбу по машине, за рулем которой сидел Уильям Сауро.

Сауро уверяет, что видел, как Альварес шел по заправке и кашлял, не прикрывая рот. Он сделал ему замечание и напомнил про пандемию коронавируса. Альварес достал оружие и начал стрелять по колесам и в лобовое стекло автомобиля бдительного американца. Сауро еле успел уехать и сразу сообщил в полицию о нападении. Нервы сдали у обоих.

«Мы сейчас живем в трудные и неопределенные времена, и каждый должен проявлять терпение друг к другу и не прибегать к насилию», — приводит издание слова окружного прокурора округа Камбрия Грега Нойгебауэра.

США вышли на первое место по числу заразившихся 2019-nCoV. По последним данным, в Соединенных Штатах инфекцию подхватили уже 174 тысячи человек. Самая серьезная ситуация сложилась в штате Нью-Йорк. Там обнаружили 67 тысяч зараженных. Для борьбы с пандемией Минобороны России направило за океан самолет Ан 124-100 «Руслан» с гуманитарной помощью. На его борту маски и необходимое медицинское оборудование.