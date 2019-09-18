  • Мужчина открыл стрельбу на метромосту в Киеве и пригрозил его взорвать

    18 сентября 2019, 17:47

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Неизвестный мужчина с похожим на оружие предметом пригрозил взорвать метромост в Киеве. Об этом сообщил глава полиции столицы Украины, передает РИА «Новости».
    Мужчина открыл стрельбу на метромосту в Киеве и пригрозил его взорвать

    Сейчас проводится спецоперация. Дело квалифицировали как подготовку теракта.

    По данным «Интерфакса», злоумышленник открыл стрельбу.

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    «Неизвестный гражданин угрожает подорвать мост. Он сделал несколько выстрелов <…> Движение не осуществляется», — сказал агентству спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

    РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев информирует, что мужчина приехал на мост на автомобиле, достал предмет, похожий на взрывное устройство, и автомат.

    В связи с инцидентом нарушена работа киевского метро. Поезда по Святошинско-Броварской линии идут от станции «Академгородок» до станции «Крещатик» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».

    Мотивы мужчины пока остаются неизвестны.