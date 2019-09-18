Мужчина открыл стрельбу на метромосту в Киеве и пригрозил его взорвать

Сейчас проводится спецоперация. Дело квалифицировали как подготовку теракта.

По данным «Интерфакса», злоумышленник открыл стрельбу.

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«Неизвестный гражданин угрожает подорвать мост. Он сделал несколько выстрелов <…> Движение не осуществляется», — сказал агентству спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев информирует, что мужчина приехал на мост на автомобиле, достал предмет, похожий на взрывное устройство, и автомат.

В связи с инцидентом нарушена работа киевского метро. Поезда по Святошинско-Броварской линии идут от станции «Академгородок» до станции «Крещатик» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».

Мотивы мужчины пока остаются неизвестны.