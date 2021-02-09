Мужчина купил слюну у зараженного коронавирусом и подливал ее начальнику в чай

В Турции работник автосалона купил слюну у зараженного коронавирусом и подлил ее в чай своему начальнику Ибрагиму Унверди. Он пытался убить владельца автосалона, потому что украл у него крупную сумму денег.

Унверди выдал своему подчиненному более 30 тысяч долларов для сделки с автомобилем. Однако на следующий день работник позвонил и сказал, что сделку не совершил, а выданными деньгами погасил свой кредит. Об этом сообщило издание LADbible.

После этого случая другие сотрудники рассказали владельцу автосалона, что до этого тот же сотрудник хотел убить его. Он купил примерно за 50-70 долларов слюну у зараженного коронавирусом и подлил ее в чай. Унверди напиток не выпил, поэтому не заразился.

Работник автосалона на этом не остановился. Он начал по телефону угрожать Ибрагиму, что застрелит его. Он присылал сообщения, в одном из которых говорилось: «Я не смог убить тебя вирусом. В следующий раз я выстрелю тебе в голову».

«Я бы предпочел, чтобы он убил меня, а не пытался заразить вирусом. У моих родителей хронические болезни. Если бы он заразил меня коронавирусом, я бы, в свою очередь, заразил свою семью и тех, кто меня окружает. По крайней мере, если бы он выстрелил мне в голову, я был бы единственным, кто умрет», — сказал в суде Ибрагим.

Владелец автосалона обратился в полицию, работника задержали. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство.