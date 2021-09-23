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    23 сентября 2021, 22:03

    Мужчина избил медсестру, вакцинировавшую его жену

    Анастасия Кукова

    Полиция канадского Шербрука разыскивает мужчину, который несколько раз ударил по лицу медсестру и сбил ее с ног. Это произошло в аптеке сети Brunet, которая участвует в прививочной кампании. Нападавший обвинил медработника в том, что она ввела вакцину от COVID-19 его жене без его разрешения.

    Мужчина избил медсестру, вакцинировавшую его жену

    Об этом CNN сообщил представитель полиции Шербрука Мартин Кэрриер.

    «Подозреваемый был очень зол и агрессивен. Он спросил медсестру, почему она без одобрения, без его согласия вакцинировала его жену. Мужчина несколько раз ударил ее прямо по лицу. У медсестры не было времени защищаться или объясниться, она упала, а подозреваемый убежал из аптеки», — рассказал офицер. Медсестру доставили в ближайшую больницу, у нее зафиксированы множественные травмы лица.

    В Канаде нет законов, которые обязывают людей проходить вакцинацию только с разрешения их супругов.

    В результате инцидента аптека Brunet приостановила вакцинацию. В компании Brunet Pharmacy (The Jean Coutu Group Inc.) заявили каналу, что осуждают акт насилия.

    По словам Кэрриера, у полиции нет ни имени, ни фотографии подозреваемого, ни видеозаписи инцидента. Однако у них есть описание этого человека, и они надеются, что с помощью общественности они смогут опознать его и предъявить обвинение в нападении.

    Канаде уже вакцинировано 69,8% населения, что на 15,6% больше, чем в США. Население в большинстве своем одобряет профилактические меры.

    В Башкирии 2 сентября пьяный пациент напал в больнице на двух врачей. У пострадавших диагностированы травмы, ведется следствие.