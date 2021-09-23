Мужчина избил медсестру, вакцинировавшую его жену

Полиция канадского Шербрука разыскивает мужчину, который несколько раз ударил по лицу медсестру и сбил ее с ног. Это произошло в аптеке сети Brunet, которая участвует в прививочной кампании. Нападавший обвинил медработника в том, что она ввела вакцину от COVID-19 его жене без его разрешения.

Об этом CNN сообщил представитель полиции Шербрука Мартин Кэрриер.

«Подозреваемый был очень зол и агрессивен. Он спросил медсестру, почему она без одобрения, без его согласия вакцинировала его жену. Мужчина несколько раз ударил ее прямо по лицу. У медсестры не было времени защищаться или объясниться, она упала, а подозреваемый убежал из аптеки», — рассказал офицер. Медсестру доставили в ближайшую больницу, у нее зафиксированы множественные травмы лица.

В Канаде нет законов, которые обязывают людей проходить вакцинацию только с разрешения их супругов.

В результате инцидента аптека Brunet приостановила вакцинацию. В компании Brunet Pharmacy (The Jean Coutu Group Inc.) заявили каналу, что осуждают акт насилия.

По словам Кэрриера, у полиции нет ни имени, ни фотографии подозреваемого, ни видеозаписи инцидента. Однако у них есть описание этого человека, и они надеются, что с помощью общественности они смогут опознать его и предъявить обвинение в нападении.

Канаде уже вакцинировано 69,8% населения, что на 15,6% больше, чем в США. Население в большинстве своем одобряет профилактические меры.

В Башкирии 2 сентября пьяный пациент напал в больнице на двух врачей. У пострадавших диагностированы травмы, ведется следствие.