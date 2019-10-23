Мужчина, из-за которого начались протесты в Гонконге, вышел на свободу

Власти Гонконга отозвали законопроект об экстрадиции. Он — причина массовых протестов Подробнее

Чэнь Тунцзя провел 18 месяцев за решеткой в Гонконге. Он стал фигурантом дела об убийстве беременной девушки на Тайване. Его не смогли экстрадировать на остров из Гонконга, потому что такого соглашения нет между государствами. Но и переговоры проводить было проблематично, ведь центральный Китай не признает Тайвань.

В итоге власти Гонконга предложили внести в закон поправку, по которой можно было бы выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашений, в том числе материковому Китаю. С тех пор начались протесты, они длятся все лето и по сей день.

Чэнь Тунцзя извинился перед семьей убитой, раскаялся и приготовился сдаться властям Тайваня. Однако сопровождать мужчину на остров власти Гонконга отказались. Задержать его смогут, только если он сам туда прибудет.