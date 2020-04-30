Мужчина из США дважды победил в лотерее за день

Участник лотереи назвал себя Джо Б. (Joe B.). Мужчина пояснил, что ему удалось удвоить выигрыш благодаря собственной стабильности. По словам победителя, последние 30 лет он выбирал одинаковую комбинацию чисел 5−9-27−39−42 и вписывал ее в лотерейные билеты.

По информации «Свободной прессы», в конце марта любитель азартных игр решил снова поучаствовать в розыгрыше и купил лотерейные билеты одной фирмы в разных магазинах, а позже узнал о двойном выигрыше. Спустя два дня Джо Б. прибыл в штаб-квартиру лотереи, где получил свой выигрыш в два миллиона долларов.

Сотрудники штаб-квартиры запечатлели счастливого победителя на фоне вывески с названием компании. На фотографии он показывает два билета, на которых обозначена призовая сумма.

Джо Б. не рассказал, куда планирует потратить выигранные миллионы.