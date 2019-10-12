Мужчина из мести брату построил здание-урод в Ливане

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Из-за высокой стоимости земли и материалов в мире появляется все больше высоких, но нешироких сооружений. Причины построить крайне узкий дом у жителя ливанского Бейрута были другие: мелочность и желание отомстить.

Его сооружение называется Al Ba’sa («Недовольство»). История появления объекта весьма любопытна. Здание было возведено в 1950-х годах из-за вражды между родными братьями.

В свое время братья и сестры некого зажиточного ливанца не смогли поделить его наследство — землю. И договориться о том, что на этой территории строить, тоже не смогли. Участок был весьма странной формы, так как с нескольких сторон подпирался объектами муниципальной инфраструктуры и вообще располагался близко к дороге.

Один из братьев на своем отрезке земли построил богатый особняк с прекрасным видом на море. Второму достался менее привлекательная территория, и тогда он решил отомстить. Ливанец возвел единственное строение, которое пришло ему в голову. Дом, хоть и тонкий, но вполне пригоден для жизни. Кроме того, он загораживает родственнику самое главное — вид на море, а вместо него из всех окон видно лишь задняя стена «худого» дома. Продать особняк брат тоже не может, так как из-за здания-соседа стоимость имущества снизилась на порядок.

Долгие годы узкий дом служил борделем, а позднее в нем разместили убежище для беженцев. Сегодня здание полностью заселено ливанцами и служит напоминанием о длительной вражде между братьями.

Любопытно, что его даже снести нельзя! Современные законы страны гласят, что участок слишком мал, чтобы на нем можно было хоть что-то построить.