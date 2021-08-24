Мужчина из Ирландии разбился в ДТП за несколько часов до своей свадьбы

Трагический случай произошел накануне в одном из городов Ирландии. Мужчина по имени Майлз Харти не доехал до собственной свадьбы из-за ДТП. Об этом рассказало РИА ФАН.

По сообщению местной полиции, 20-летний жених ехал на автомобиле марки Skoda в соседний город вместе с друзьями. Водитель транспортного средства внезапно потерял управление и врезался в столб. Жених, который сидел рядом, получил несовместимые с жизнью травмы. Еще один мужчина отделался несколькими ушибами.

В настоящее время водитель иномарки задержан. Правоохранители проводят следственные действия и изучают записи видеокамер. Священник, который должен был венчать молодоженов, назвал аварию крайне печальным событием для семей жениха и невесты.