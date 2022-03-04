Ребенок и мужчина получили ранения при обстреле города Горловки в Донецкой народной республике. Об этом сообщило «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представители ДНР уточнили, что ранения получил мужчина 2002 года рождения и 12-летний подросток. Все обстоятельства в данный момент выясняются.

Кроме того, выпущенные по Горловке снаряды повредили несколько зданий на улице Углегорская.

Обстрел Горловки украинскими военными идет не первый день. Накануне стало известно, что выпущенные по жилым районам снаряды попали в дома. Несколько семей остались без крыши над головой. Пострадали мужчина, женщина и две девочки.