Мир 16 декабря 2022, 16:37 Мужчина ездил по Японии полгода, чтобы сделать своей партнерше необычное предложение руки и сердца

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Мужчина по имени Ясуси Яссан Такахаси проехал семь тысяч километров в Японии в течение полугода. Он хотел необычным способом сделать предложение своей партнерше, сообщило издание «Ридус».

Мужчина сделал огромную надпись «Выходи за меня замуж» при помощи GPS. Он проехал по определенному маршруту, а затем загрузил его Google Earth, где отобразился получившийся рисунок.

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«До этого путешествия я никогда не выезжал за пределы Токио. Но благодаря ему я открыл для себя множество вещей, о которых знал только из книг», — рассказал Яссан Такахаси.

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Его партнерша сказала «да». Кроме того, мужчина попал в Книгу рекордов Гиннесса как автор самого крупного GPS-арта.