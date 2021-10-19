Мужчина два года прятал тело матери в квартире ради пенсии

Житель миланского пригорода Буччинаско два года не признавался, что его мать умерла. Он прятал ее тело в шкафу квартиры, чтобы получать пенсию женщины. Об этом сообщила газета la Repubblica.

Обман раскрылся случайно: 50-летний мужчина во время разговора со своей знакомой упомянул, что его 80-летняя мать находится в доме престарелых. При этом женщина знала, что на самом деле пенсионерка умерла в ноябре 2019 года от агрессивной формы болезни Альцгеймера. Она надавила на мужчину, и он признался, что не стал хоронить мать, но сделает это в скором будущем.

Женщина ждала месяц, а затем пошла в полицию. Правоохранители устроили обыск в квартире мужчины и нашли в одном из шкафов тело его матери. Он засунул труп в мешок с глиной. Сейчас эксперты устанавливают, действительно ли останки принадлежат пенсионерке, однако ее сын уже признал свою вину.

Правоохранители наложили арест на банковские счета мужчины. Он продолжал получать пенсию погибшей в течение почти двух лет — каждый месяц ей выплачивали по 1700 евро.