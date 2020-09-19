Мужчина без страховки попытался покорить самый высокий небоскреб Парижа. Видео

Полиция Парижа задержала мужчину, который решил без какого-либо альпинистского снаряжения забраться на самый высокий небоскреб города — башню Монпарнас.

По данным радиостанции France Info, когда на место прибыла команда пожарных-спасателей, мужчина уже преодолел половину здания. Спасатели спустились на веревке с крыши здания и эвакуировали смельчака. После этого он был передан правоохранительным органам. Что стало мотивом его действий пока не сообщается.

Башня Монпарнас — это самое высокое здание французской столицы. Его высота составляет 210 метров, уточняет НСН.

В Сети была опубликована видеозапись, на которой можно увидеть, как мужчина без снаряжения карабкается вверх по стене небоскреба.

В июле мужчина пересек Фонтанку у Аничкова моста по тросу, который он перекинул с одного берега на другой. Он передвигался босиком и без страховки. Канатоходец прошел прямо над туристическими судами, которые плыли под ним в тот момент. За ним наблюдали десятки прохожих.