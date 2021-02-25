Мужчин с бородой и карими глазами назвали идеальными любовниками

Британский интернет-магазин OnBuy провел опрос, посвященный самым сексуальным чертам внешности у мужчин. Большинство респонденток заявили, что лучший секс у них был с бородачами и кареглазыми любовниками, сообщило издание Daily Star.

В опросе приняли участие 4550 женщин. 73% из них выбрали бороду главным признаком идеального сексуального партнера. По их мнению, растительность на лице придает мужчинам зрелости и брутальности. Также борода создает доминирующий образ, считают участницы исследования.

На втором месте по популярности оказались карие глаза — их выбрали 71% респонденток. Следом идут пирсинг (70%) и татуировки (62%).

Многие также считают сексуальными мужчин с широкими плечами. Считается, что татуировки и широкие плечи сигнализируют о повышенном тестостероне и лучшем половом влечении.

Некоторые также считают лучшими в постели мужчин, у которых небольшой размер стоп (53%), лысина (40%) или кустистые брови (36%).

Ранее стало известно, что сайтами или мобильными приложениями для знакомств когда-либо пользовался каждый третий россиянин. Основная аудитория этих сервисов — это люди 18–34 лет.