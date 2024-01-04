Мир 04 января 2024, 06:04 «Мужчин мало». В Одессе для работы водителями троллейбусов наберут женщин Труханов: из-за мобилизации в Одессе ищут женщин-водителей троллейбусов Unsplash

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Власти Одессы набирают женщин для работы водителями троллейбусов. Такая тенденция связана с нехваткой мужчин из-за мобилизации, заявил мэр города Геннадий Труханов телеканалу «Общественное».

«Мы договорились с нашими партнерами набирать женщин, которые хотели научиться и быть водителями на таком транспорте, потому что сейчас мужчин мало», — рассказал глава Одессы.

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На Украине есть проблемы с мобилизацией. Они связаны с низким качеством жизни в стране, которое сильно отличается от европейского. При этом мобилизация продолжится, потому что другого выбора нет, заявил ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Министр развития экономики Украины Тимофей Милованов предложил реализовать мобилизацию при помощи жеребьевки. По его словам, нужно выбрать дату рождения и всех, кто родился в этот день, отправить на фронт.

Бывший депутат Верховной рады Георгий Тука заявил, что пора «начихать» на нормы и права человека, потому ВСУ испытывают нехватку людей. Все, кто достиг призывного возраста, обязаны идти на фронт.