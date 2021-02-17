Мужа королевы Елизаветы II госпитализировали

Букингемский дворец сообщил, что супруг Елизаветы II герцог Эдинбургский госпитализирован. 99-летний Филипп попал в больницу из-за недомогания.

«Его королевское высочество герцог Эдинбургский был доставлен в госпиталь короля Эдуарда VII в Лондоне во вторник вечером», — цитирует Sky News представителя Букингемского дворца.

По словам собеседника телеканала, муж Елизаветы II пробудет в больнице под наблюдением врачей несколько дней. Медики выяснят причину его плохого самочувствия и помогут восстановить силы.

Летом 2017 года Филипп официально завершил исполнение общественных обязанностей в качестве представителя королевского дома Великобритании. С тех пор он сам выбирает мероприятия, которые посещает вместе с Елизаветой II. В январе 2019 года на своем внедорожнике он попал в ДТП. Машина перевернулась, но никаких травм он тогда не получил. После этого герцог Эдинбургский добровольно сдал права.