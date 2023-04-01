01 апреля 2023, 01:56
Муж зарезал жену-россиянку в Турции
Уроженка России погибла от ножевых ранений после ссоры с мужем в Турции
Уроженка России Елена С. погибла от рук мужа, который зарезал ее в ходе ссоры. Мужчину задержали полицейские, сообщил телеканал Habertürk.
Происшествие случилось в доме в районе Улуондер в турецком Эскишехире. Между супругами, проживавшими в квартире на пятом этаже, возникла ссора. Мужчина схватил на кухне нож и нанес супруге множество ударов. Крики услышали соседи, которые вызвали полицию и медиков.
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Врачи констатировали смерть женщины. Ее супруг получил ранение руки. Ему оказали помощь в больнице, а после доставили в отдел общественной безопасности Управления безопасности Эскишехира для дачи показаний.
Тело россиянки отвезли в больницу медицинского факультета университета Эскишехир Османгази для вскрытия. Расследование произошедшего продолжается, уточнил телеканал.
Ранее сообщалось, что в Петербурге состоится суд над мужчиной, который в январе 2021 года убил жену топором. Конфликт вспыхнул во время застолья, женщина получила не менее 14 ударов орудием убийства.
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