Мир 01 апреля 2023, 01:56 Муж зарезал жену-россиянку в Турции Уроженка России погибла от ножевых ранений после ссоры с мужем в Турции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уроженка России Елена С. погибла от рук мужа, который зарезал ее в ходе ссоры. Мужчину задержали полицейские, сообщил телеканал Habertürk.

Происшествие случилось в доме в районе Улуондер в турецком Эскишехире. Между супругами, проживавшими в квартире на пятом этаже, возникла ссора. Мужчина схватил на кухне нож и нанес супруге множество ударов. Крики услышали соседи, которые вызвали полицию и медиков.

Реклама

Врачи констатировали смерть женщины. Ее супруг получил ранение руки. Ему оказали помощь в больнице, а после доставили в отдел общественной безопасности Управления безопасности Эскишехира для дачи показаний.

Тело россиянки отвезли в больницу медицинского факультета университета Эскишехир Османгази для вскрытия. Расследование произошедшего продолжается, уточнил телеканал.

Ранее сообщалось, что в Петербурге состоится суд над мужчиной, который в январе 2021 года убил жену топором. Конфликт вспыхнул во время застолья, женщина получила не менее 14 ударов орудием убийства.