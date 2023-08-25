Мир 25 августа 2023, 15:40 Муж премьер-министра Эстонии покинет связанный с Россией бизнес Postimees: муж премьера Эстонии продает акции фирмы, связанной с бизнесом в РФ IMAGO/Eero Vabamägi/globallookpress

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Супруг премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик объявил о планах продать все свои акции в фирме Stark Logistics, которая ведет бизнес с Россией. Его заявление привела эстонская газета Postimees.

По словам предпринимателя, деятельность его компании, осуществляющей транспортные услуги из Эстонии в Россию, вызывает вопросы. Поэтому Халлик намерен продать акции и выйти из состава совета директоров фирмы.

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«Я договорился с другими акционерами Stark Logistics о том, что немедленно продам все свои акции, выйду из состава совета директоров компании, покину пост финансового директора и откажусь от всех ролей и обязанностей, передав их другим сотрудникам», — говорится в сообщении.

В своем заявлении муж эстонского премьера отметил, что работал в Stark Logistics в течение 14 лет и всегда действовал в рамках закона.

Премьер-министр Эстонии ранее сообщила, что не видит причин для отставки из-за упреков по поводу бизнеса ее супруга в России.