25 августа 2023, 15:40
Муж премьер-министра Эстонии покинет связанный с Россией бизнес
Postimees: муж премьера Эстонии продает акции фирмы, связанной с бизнесом в РФ
Супруг премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик объявил о планах продать все свои акции в фирме Stark Logistics, которая ведет бизнес с Россией. Его заявление привела эстонская газета Postimees.
По словам предпринимателя, деятельность его компании, осуществляющей транспортные услуги из Эстонии в Россию, вызывает вопросы. Поэтому Халлик намерен продать акции и выйти из состава совета директоров фирмы.
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«Я договорился с другими акционерами Stark Logistics о том, что немедленно продам все свои акции, выйду из состава совета директоров компании, покину пост финансового директора и откажусь от всех ролей и обязанностей, передав их другим сотрудникам», — говорится в сообщении.
В своем заявлении муж эстонского премьера отметил, что работал в Stark Logistics в течение 14 лет и всегда действовал в рамках закона.
Премьер-министр Эстонии ранее сообщила, что не видит причин для отставки из-за упреков по поводу бизнеса ее супруга в России.
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