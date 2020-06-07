Муж подарил супруге кроликов, но перепутал ее вкусы с желаниями бывшей

Пользователь AnonBunny1u выбрал двух кроликов, поскольку, у жены, по его словам, «есть все, что ей нужно», — и одежда, и украшения. Подарок он выбирал в течение нескольких недель.

«Я увидел в объявлении, что можно взять двух кроликов. Владелец хотел отдать их как можно скорее, и я подумал, что это идеальный подарок — любимое животное моей жены», — написал мужчина.

Его четырехлетняя дочь дала питомцам клички — Спот и Дотти. AnonBunny1u купил для них клетку, покрасив ее в желтый и серый — любимые цвета женщины. Для кроликов он также приобрел игрушки и еду.

В день рождения семья позавтракала, а затем муж повел супругу в свой кабинет. Когда женщина увидела кроликов, то сразу изменилась в лице. Муж подумал, что причиной стала клетка, стоявшая в кабинете, и пообещал выпустить животных наружу, как только их кастрируют. А если жене не нравится клетка, то можно «купить им загон или что-то в этом роде».

Но именинница быстро вышла из комнаты. Когда AnonBunny1u спросил свою сестру, с которой жена находится в близких отношениях, что не так, та пояснила.

Оказывается, кролики — любимые животные моей бывшей, матери ребенка. Так что теперь, когда моя жена пойдет с детьми в сад, она каждый раз будет видеть напоминание о том, что я перепутал ее с бывшей. AnonBunny1u пользователь Reddit

После этого супруга перестала отвечать на его сообщения.

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