Муж кандидата в президенты Белоруссии попал в базу «Миротворца»

Сергей Тихановский планировал принять участие в выборах президента Белоруссии. Но в конце мая его задержали в рамках уголовного дела по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок».

Как сообщило РИА «Новости», речь идет о потасовке с сотрудниками милиции во время пикета в Гродно. Тогда видеоблогера задержали вместе с его сторонниками. В июле Тихановскому назначили еще 15 суток административного ареста.

Находясь под стражей, он не смог зарегистрировать в ЦИК Белоруссии свою инициативную группу для регистрации в качестве кандидата. Тогда на выборы пошла его жена Светлана. Ее поддержали координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и супруга дипломата Валерия Цепкало Вероника. Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.

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