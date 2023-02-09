Эксклюзив 09 февраля 2023, 15:23 Муж и дочь погибшей в Турции россиянки выжили после мощного землетрясения Уроженка Нижневартовска умерла под завалами в Турции, но ее мужа и дочь нашли живыми Пресс-служба МЧС

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В провинции Адыяман на юго-востоке Турции во время землетрясения погибла уроженка Нижневартовска. Ее муж и четырехлетняя дочь выжили. Их вызволили из-под завалов, подтвердила «360» сестра россиянки.

«Занимаемся в консульстве вопросами транспортировки», — сказала она.

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Женщина рассказала, что супруга и дочь погибшей нашли живыми, но не смогла уточнить, при каких обстоятельствах, в каком они состоянии и где находятся. Сейчас семья занимается организационными вопросами.

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«Чувствуют себя нормально. [Травмы], возможно, есть, мы не знаем. Пока еще не до того, занимаемся сестрой», — сказала она.

Информация о том, что в провинции Адыяман жила девушка из Нижневартовска, и ее дом полностью обрушился во время землетрясения 6 февраля, появилась в местных пабликах. Родственники искали любую информацию о ее местонахождении. Подруга рассказала сайту 86.ru, что россиянка пять лет назад вышла замуж за турка, переехала к нему и родила дочь — сейчас ребенку четыре года. Мужа и девочку достали из-под завалов и госпитализировали, но саму вартовчанку спасти не удалось.