Муж американки 11 лет пролежал в холодильнике

Женщину обнаружила полиция города Туэле, штата Юта. Она скончалась в своей квартире. В ходе осмотра в холодильнике было обнаружено тело мужчины.

При опросе соседей выяснилось, что это муж скончавшейся американки. Правда, во времени показания разошлись: по словам представителя городской полиции, труп мог пролежать в холодильнике от полутора до 11 лет. Следствие ждет результатов медицинской экспертизы.