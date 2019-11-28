Муж американки 11 лет пролежал в холодильнике
После смерти американки в холодильнике нашли тело ее мужа, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на ABC News.
Женщину обнаружила полиция города Туэле, штата Юта. Она скончалась в своей квартире. В ходе осмотра в холодильнике было обнаружено тело мужчины.
При опросе соседей выяснилось, что это муж скончавшейся американки. Правда, во времени показания разошлись: по словам представителя городской полиции, труп мог пролежать в холодильнике от полутора до 11 лет. Следствие ждет результатов медицинской экспертизы.