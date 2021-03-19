Музей в Техасе убрал восковую фигуру Трампа. Ее били посетители

Музей восковых фигур правнука знаменитой мадам Тюссо Луи в Техасе решил убрать из экспозиции фигуру бывшего президента США Дональда Трампа. Все из-за посетителей: они регулярно били и царапали воскового политика.

Менеджер компании Ripley Entertainment, которой принадлежит музей Луи Тюссо в Сан-Антонио, Клэй Стюарт рассказал, что восковую фигуру Трампа портили настолько, что ее решили снять с экспозиции.

«Когда это высокопоставленная политическая фигура, атаки могут стать проблемой», — сказал Стюарт изданию San Antonio Express-News.

Активно портить фигуру начали летом 2020 года — в разгар президентской гонки, отметил Стюарт. Воскового Трампа переместили в лобби, где за ней могли следить кассиры, но посетителей это не остановило. Сейчас фигура в хранилище. Скорее всего, как отметил Стюарт, в экспозицию она не вернется, пока музей не получит восковую фигуру нового главы Белого дома Джо Байдена.

«У нас всегда были проблемы с президентской секцией, и не важно, какой это был президент — [Джордж] Буш, [Барак] Обама или Трамп. Есть люди, которые их бьют. Обаме шесть раз отрывали уши. Буша [младшего] били по носу», — рассказал сотрудник Ripley Entertainment.

Самые интересные восковые фигуры из лондонского Музея мадам Тюссо летом 2020 года — в пандемию коронавируса, — выставили на улицу в масках и с учетом социальной дистанции. Прохожие могли увидеть фигуры королевы Великобритании Елизаветы II, принца Гарри и Меган Маркл, президента Америки Дональда Трампа и британского премьера Бориса Джонсона, актера Дуэйна Джонсона, певиц Тейлор Свифт и Бейонсе.