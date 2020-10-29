Помада-пистолет и лампа Сталина уйдут с молотка. Музей шпионажа КГБ навсегда закроется в США

В Нью-Йорке навсегда закроет свои двери музей шпионажа КГБ. Такому решению поспособствовала ситуация, сложившаяся вследствие пандемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на основателя музея, литовского коллекционера Юлиуса Урбайтиса, пишет The New York Times.

По словам Урбайтиса, вещи, которые составляют экспозицию заведения, будут распроданы.

«Это было трудное решение», — приводит издание его слова.

Музей проработал менее двух лет назад, в нем были представлены свыше 3,5 тысяч экспонатов советского времени. Посетители музея могли увидеть пистолет в виде тюбика помады, настольную лампу, якобы принадлежавшую Иосифу Сталину. Также среди экспонатов были стальная тюремная дверь, вмонтированная в сумочку фотокамера, радиопередатчики, замаскированные под пачки сигарет, и аппаратура для прослушивания.

Урбайтис и его дочь Агне являются только кураторами музея, подчеркивается в материале. Настоящие владельцы захотели остаться анонимными.

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