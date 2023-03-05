Мир 05 марта 2023, 15:33 Музей Пушкина предложили переименовать в Литве Вильнюсское самоуправление планирует переименовать литературный музей Пушкина Википедия

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Власти Вильнюса собираются исключить из названия литературного музея имя поэта Александра Пушкина. Вильнюсское самоуправление анонсировало повестку дня предстоящего на следующей неделе заседания горсовета, где рассмотрят данный вопрос. Об этом сообщил ТАСС.

«Возвращение исторического названия отвечает деятельности, которую музей проводит в настоящее время», — отметили в столичном муниципалитете.

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Музейное учреждение собираются переименовать в музей поместья Маркучяй, как указала в завещании последняя владелица усадьбы Варвары Пушкиной. Здесь прошли последние годы жизни младшего сына поэта Григория Александровича.

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В сентябре 2022 года власти Литвы переименовали Русский драмтеатр в Вильнюсе. Они сочли, что новое название учреждения культуры — Вильнюсский старый театр — больше соответствует существующим ориентирам его деятельности.