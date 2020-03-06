Музей Чарльза Диккенса пополнится портретом писателя и неопубликованными письмами

На покупку новых экспонатов у американского коллекционера было потрачено 2,3 миллиона долларов. Помимо портрета и писем музею перейдут и другие вещи, связанные с жизнью писателя. Например, рисунки иллюстратора Джорджа Крукшанка, рукописный отрывок романа «Дэвид Копперфильд», ювелирные изделия, книги, золотое перо для письма.

Правнук автора Марк Диккенс поделился своим мнение о новой коллекции. Он рад, что теперь люди смогут ближе познакомиться с творчеством его прадедушки.