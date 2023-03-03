Мир 03 марта 2023, 09:15 Музей Амстердама назвал Малевича украинским художником Городской музей Амстердама переписал биографию Малевича и сделал его украинским художником Unsplash

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Каземир Малевич вдруг стал украинским художником. Так его теперь именуют в городском музее Амстердама. Учреждение на своем сайте переделало биографию авангардиста.

Если раньше Малевича называла знаменитым русским художником, то теперь он стал «украинцем». Руководство музея пришло к такому выводу из-за того, что авангардист родился в Киеве. При этом в статье указано, что его родители были этническими поляками.

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«Да, Малевич родился в Киеве, но Киев в 1879 году был русским городом и входил в состав Российской империи. Никакой Украины в те времена не было», — напомнил телеканал «Царьград».

Канал напомнил, что ранее Запад уже пытался оспорить русское происхождение известных деятелей культуры. Например, французское посольство в ЦАР выпустило цикл лекций о выдающихся деятелях культуры Франции. Каким-то образом в этот список попал русский поэт и писатель Александр Пушкин. Он вдруг стал «африканско-французским деятелем».