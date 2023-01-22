Мир 22 января 2023, 01:45 Музеи Великобритании запретили использовать слово «мумия» Daily Mail: ряд музеев Великобритании и Шотландии запретили использовать слово «мумия» Pxhere

Читать 360tv в

Некоторые музеи Великобритании перестали использовать слово «мумия». Его сочли недостаточно уважительным по отношению к мертвецам. Оно не отражает того, что мумии раньше были живыми людьми и отсылает к колониальному прошлому страны. Об этом сотрудники музеев рассказали Daily Mail.

Слово «мумия» предлагается заменить выражениями «мумифицированная личность» и «мумифицированные останки».

Реклама

Использованием новых фраз посетителям хотят напомнить, что те смотрят на людей, у которых когда-то была жизнь, отметили в Британском музее.

Реклама

Слово «мумия» убрали с табличек также и национальные музеи Шотландии. Теперь там указывается или имя мумии, или используется словосочетание «мумифицированный мужчина, женщина, мальчик, девочка или личность».

Кроме того представители музеев обеспокоены тем, что слово «мумия» стало ассоциироваться с монстрами. Это, по их мнению, произошло из-за фильмов ужасов.

Специалисты же в целом считают, что такие нововведения и попытки угодить меньшинствам только отдаляют музеи от их посетителей.