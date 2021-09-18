Мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху. К такому выводу пришли ученые из Университета Мэриленда в США. По их данным, при варианте «альфа» SARS-CoV-2 количество вирусной РНК в выдыхаемом воздухе возрастает по сравнению с более ранними штаммами.

Ученые изучили 49 случаев заражения разными штаммами коронавируса, результаты их исследования были опубликованы в Clinical Infectious Diseases. Среди вариантов штаммов в эксперименте были «альфа» и более ранние. Болезнь у всех участников исследования протекала в бессимптомной форме или со слабовыраженными признаками.

Исследования просили одних участников три раза повторить алфавит, других — 30 раз прокричать определенные фразы или несколько раз спеть «Happy Birthday». Люди, зараженные штаммом «альфа» выдыхали при этом примерно в 100 раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был выявлен изначальный вариант коронавируса.

При этом, ученые отметили, что знают о большей заразности «дельта» штамма по сравнению в «альфа» вариантом.

«Наше исследование предоставляет дополнительные доказательства передачи новых штаммов инфекции воздушно-капельным путем», — говорится в исследовании.

Российские и немецкие ученые выявили ген, который связан с иммунной системой человека. И он имеет непосредственное влияние на тяжесть течения коронавируса.