Мусульманку приговорили к казни за карикатуры на пророка Мухаммеда в WhatsApp

Суд Пакистана приговорил местную жительницу к смертной казни за богохульные сообщения в WhatsApp. Сама осужденная заявила, что ее втянул в дискуссию об исламе мужчина, которому она отказала в близких отношениях. Об этом сообщила газета The Guardian.

Жалобу на девушку подал мужчина, с которым она познакомилась в мобильном игровом приложении в 2019 году. Для продолжения общения пара перешла в WhatsApp, где собеседник завел с девушкой дискуссии о религии.

По его словам, она присылала ему кощунственные карикатуры на пророка и негативно высказывалась о святых личностях. Обвинитель заявил, что девушка действовала умышленно, чтобы оскорбить чувства мусульман.

Подсудимая опровергла все обвинения. Она заявила, что является правоверной мусульманкой, а написавший на нее донос мужчина решил ей отомстить за то, что она отказалась продолжить с ним общение.

В Пакистане действуют самые суровые законы об оскорблении чувств верующих. Там регулярно выносят смертные приговоры для обвиняемых в богохульстве. На практике казни практически не проводятся. Обвиняемые отбывают пожизненное заключение в тюрьме.

Но некоторые подсудимые не доживают до окончания процесса. Их могут линчевать местные религиозные фанатики.