Мусульманка защитила еврейскую семью от христианского проповедника

Неизвестный мужчина в метро Лондона настойчиво читал еврейской семье отрывок из Библии о «синагоге Сатаны». На их защиту встала женщина в хиджабе, ехавшая в том же поезде. Когда за семью попытались заступиться и другие пассажиры, христианский проповедник завелся еще больше. Британская полиция уже задержала его.

Пользователь по имени Крис Аткинс поделился в своем Twitter видео, где видно, как пассажир метро агрессивно обращается к взрослому мужчине и маленькому мальчику в ермолках. Ролик быстро завирусился, и его посмотрели более пяти миллионов раз, а ретвитнули около 20 тысяч раз.

Мужчина настойчиво зачитывал текст о «синагоге Сатаны», обращаясь в основном к маленькому ребенку.

«Просто игнорируй его», — в то же время говорил отец сыну.

Сначала за семью вступился пассажир, чье лицо не видно на камере. Однако его попытки утихомирить мужчину только раззадоривали проповедника еще больше. Он начал угрожать пассажиру тем, что ударит ему кулаком в нос, если тот не отойдет.

Стоявшая рядом женщина в хиджабе не выдержала и решила прервать гневные речи проповедника. Как передает Buzzfeed, ее зовут Асма Шувейх. Позднее он рассказала, что решила: если согласится с ним, поговорит и сделает вид, что сочувствует его словам, то сможет уладить проблему.

Она начала разговор с того, что в вагоне есть дети. И стоит успокоиться хотя бы ради них. «Послушайте, эти люди — самозванцы, которые пытаются завладеть нашим наследием», — сказал в ответ мужчина.

Асма не отступилась и продолжила диалог. По ее словам, она наблюдала за ситуацией с самого начала. Она видела реакцию мужчины, когда еврейская семья только зашла в вагон. Шувейх вспомнила, что проповедник сразу бросился к ним и начал преследовать.

Основной мотивацией вступить в диалог стало беспокойство за ребенка. Агрессивный пассажир постоянно обращался к маленькому мальчику, и женщина боялась, что если не вмешаться, то мужчина может проявить физическую агрессию.

Во время разговора он подошел впритык к Асме, что ее напугало. Однако женщине удалось взять себя в руки.

«Если бы это была я, мне бы хотелось, чтобы кто-то заступился за меня», — сказала Асма Шувейх.

Она сама сталкивалась с подобными случаями в общественном транспорте. Иногда дело ограничивалось не только словами, но и плевками. Правда, за нее никто не заступался.

Отец с сыном выразили большую благодарность Асме и другим, кто за них вступился, но решили остаться анонимными для публики. Это связано с тем, что маленькие дети мужчины все еще испытывают большую тревогу после случившегося.

По данным британской транспортной полиции, агрессивный пассажир из видео был арестован по подозрению в нарушении общественного порядка с отягчающими расовыми мотивами.